Nadia se paye la scène alternative : "La backstage busy bee"

Depuis 2019, JAM documente et promeut la scène alternative - et heureusement! Dans un paysage média parfois un peu enfermé dans un train-train quotidien, focalisé sur les mêmes artistes et les mêmes genres, un peu de curiosité et d'ouverture d’esprit, ça rafraîchit. Et en même temps, cette scène alternative pullule de personnages caricaturaux, de clichés qu’on adore hater, d’égos démesurés: on les croise en concert et dans les bars, on les suit sur les réseaux sociaux, et si on est tout à fait honnête, il faut avouer qu’il y a un peu d’elleux en chacun·e de nous. Parce qu’il faut savoir rire de soi-même, je vous propose d’explorer ensemble mes clichés préférés de la scène alternative.

Après le vieux de la vieille, dressons le portrait d’une nana qu’on connaît toustes (ou avec qui on a 112 amis Facebook en commun): la backstage busy bee. Je le répète, au cas où vous écoutiez pas la première fois: le principe, c’est surtout de rigoler un peu! Si cette caricature vous fait penser à quelqu’un, faites tourner et accompagnez d’emojis cœur en trois couleurs différentes.