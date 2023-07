Nadia se paye la scène alternative "L’activiste de service"

Depuis 2019, JAM documente et promeut la scène alternative - et heureusement! Dans un paysage média parfois un peu enfermé dans un train-train quotidien, focalisé sur les mêmes artistes et les mêmes genres, un peu de curiosité et d'ouverture d’esprit, ça rafraîchit. Et en même temps, cette scène alternative pullule de personnages caricaturaux, de clichés qu’on adore hater, d’égos démesurés: on les croise en concert et dans les bars, on les suit sur les réseaux sociaux, et si on est tout à fait honnête, il faut avouer qu’il y a un peu d’elleux en chacun·e de nous. Parce qu’il faut savoir rire de soi-même, je vous propose d’explorer ensemble mes clichés préférés de la scène alternative.

Après avoir mis sur le grill le vieux de la vieille, la backstage busy bee et le chanteur torturé, j’ai décidé ce mois-ci de m’attaquer à une jeune femme qu’on a tous·tes dans notre entourage: l’activiste de service. Une personne pleine d’empathie et d’espoir, qui contribue réellement à un monde meilleur, mais qui serait encore plus sympa si elle avait un bouton “mute” qu’on pouvait actionner de temps en temps. Une fois n’est pas coutume: si vous vous reconnaissez dans ce portrait, c’est plutôt bon signe…par contre, c’est peut-être le moment de lever le pied sur les remarques incessantes. Enfin, je dis ça - c’est pour vous.