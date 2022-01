Nadia Nadim, la réfugiée afghane devenue joueuse de foot professionnelle, est désormais aussi médecin

La famille est placée dans un camp de réfugiés au Danemark. Le camp d’Aalborg. Juste à côté, derrière les barrières, un très beau terrain de foot et des filles qui tapent dans la balle. Nadia croit halluciner, elle n’avait jamais vu pareille scène auparavant et elle a des étoiles plein les yeux. Après quelques mois elle finit par demander à jouer et de fil en aiguille elle se met au football. D’abord sur le terrain bosselé du camp, ensuite sur des terrains plus performants : "Il y avait dans ce camp des enfants de notre âge, et après l’école, soit on jouait à cache-cache, soit on jouait au foot sur une pelouse très bosselée, où il y avait deux buts complètement déglingués. Et j’adorais ça ! J’ai passé des heures et des heures à essayer de dribbler les garçons" se rappelle Nadia Nadim dans une lettre ouverte publiée sur The Players' Tribune.

Elle deviendra professionnelle au Danemark, avant d’évoluer également aux Etats-Unis, à Manchester City mais aussi au PSG. Tout cela paralellement à une très belle carrière internationale avec son pays d’adoption (98 matches et 38 buts), où elle est d’ailleurs devenue la première joueuse internationale d’origine étrangère.

Actuellement, elle évolue pour le club de Louisville.