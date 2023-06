Nadia Comaneci, la gymnaste et le dictateur : à voir dans le temps d'une histoire

Eté 1976, une jeune fille de 14 ans entre dans l’histoire. Nadia Comaneci, petite gymnaste roumaine, réussit un exploit aux JO de Montréal. Une icône vient de naître. Mais elle vivait en Roumanie, une des plus dure dictatures du bloc de l’Est en pleine guerre froide. La république socialiste de Roumanie était alors dirigée d’une main de fer par Nicolae Ceausescu, à une époque où les exploits sportifs ne pouvaient qu’être instrumentalisés à des fins de propagande politique.

Nadia est repérée pour son style et ses capacités en gymnastique dès l'âge de 10 ans. Elle s'entraîne durement car elle veut déjà être parfaite. Pour y parvenir, elle répète inlassablement même les figures qui semblent les plus simples. Elle obtient une première médaille contre des concurrents qui ont le double de son âge ! Puis c'est au cours des Jeux Olympiques de 1976 à Montréal qu'elle va bluffer la planète entière. Elle excelle aux barres tant et si bien qu'elle obtient un 10, la note absolue. On la voit partout ; elle fait la une et les couvertures des magazines du monde entier.