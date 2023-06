Nadal sort du top 100 au lendemain du 23e succès en grand chelem de Djokovic, un symbole fort pour un Big Three sur la fin

Ce lundi, Rafael Nadal est officiellement sorti du top 100. Au lendemain du 23e sacre en grand chelem de Novak Djokovic, le contraste est énorme. D'autant plus que le Serbe reprend également la place de numéro un mondial. Roger Federer parti à la retraite, Rafael Nadal blessé et qui tente de se préparer pour une ultime saison, le Big Three est à son crépuscule, même si Novak Djokovic continue à rendre la vie dure aux nouvelles générations, à 36 ans.

Longtemps redoutée par les suiveurs de tennis, l’absence de Rafael Nadal pour l’édition 2023 de Roland-Garros avait posé beaucoup de questions sur les favoris du tournoi. Le roi de la terre battue et ses 14 succès à la Porte d’Auteuil est de plus en plus trahi par son corps. Mais Rafa reste Rafa et lorsqu’il s’aligne à Paris il fait automatiquement partie des épouvantails. Roger Federer parti à la retraite, tous les yeux étaient donc tournés vers Novak Djokovic, dernier représentant du Big Three qui pouvait encore un peu plus accentuer la domination des trois hommes sur le tennis mondial.

Mais le Serbe sort d’une saison sur terre battue plus que mitigée et semble devoir ajuster son jeu pour prétendre à quelque chose. Mais Djokovic n’est pas à un combat près et s’il n’est pas impérial lors de toutes ses rencontres, il passe les obstacles les uns après les autres pour s’offrir une nouvelle finale. Au passage, il se permet même de faire exploser physiquement Carlos Alcaraz en demi-finale. A 36 ans, la performance est de haut vol. Une fois en finale, l’issue semble évidente. Le Serbe se loupe rarement. Pourtant, le début de match est à l’avantage de Casper Ruud qui possède longtemps un break d’avance alors que Djoko n’a jamais semblé autant chercher son jeu. Mais la suite, c’est un retour du Serbe qui s’impose finalement en trois sets pour s’offrir un 23e titre en grand chelem et devenir l’homme le plus titré de l’histoire du tennis, devant Rafael Nadal.

Dépasser Nadal sur ses terres, sa terre, et reprendre la place de numéro 1 mondial au moment où l’Espagnol sort du top 100 pour la première fois depuis 2003, la symbolique est forte. On le sait, ça sent la fin pour Rafa et le tennis va perdre le deuxième des trois joueurs les plus titrés de l’histoire et qui ont marqué les deux dernières décennies. Ils ont beau tenter de s’accrocher, ils sont tous rattrapés par leur corps, usé par tant d’années au sommet.

Pourtant, lorsqu’ils affrontent les plus grandes promesses, ils passent presque toujours au-dessus. Par leurs qualités tennistiques, mais aussi et surtout par un mental à toute épreuve et une présence tellement imposante qu’elle déstabilise leurs adversaires. "La plupart des joueurs ressentent beaucoup de pression lorsqu’ils m’affrontent au meilleur des cinq manches dans un tournoi du grand chelem. C’est exactement ce que je veux qu’ils ressentent. C’est une bonne chose d’avoir ce genre d’avantage mental", a expliqué Novak Djokovic en conférence de presse après son 23e titre du grand chelem.

Si l’on ne verra pas Rafael Nadal sur les courts à Wimbledon, Novak Djokovic sera bien présent sur le gazon londonien pour tenter d’écrire encore un peu plus l’histoire en allant chercher un 24e grand chelem et un 8e Wimbledon qui lui permettrait d'égaler Roger Federer, le maître des lieux. Un récit qui ressemblerait étrangement à ce Roland-Garros 2023.