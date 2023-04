Nadal déclare forfait à Madrid et met en doute sa participation à Roland-Garros : "Je ne sais pas ce dont j’ai besoin pour concourir"

Rafael Nadal a annoncé qu’il déclarait forfait pour le Masters 1000 de Madrid, prévu la semaine prochaine. Toujours pas remis de sa blessure au psoas, il a expliqué ne pas savoir quand il reviendrait.

Victime d’une blessure à l’ilio-psoas lors de l’Open d’Australie, l’Espagnol avait été éliminé dès le deuxième tour par Mackensie McDonald. Alors que sa blessure était censée l’éloigner des terrains pendant deux mois maximum, cela en fait désormais trois qu’il n’a plus joués, ayant dû déclarer forfait pour la tournée américaine sur dur mais aussi à Monte Carlo, Barcelone et désormais Madrid.

"Au départ, il devait s’agir d’une période de récupération de six à huit semaines et nous en sommes maintenant à quatorze. La réalité est que la situation n’est pas celle à laquelle nous nous attendions. Toutes les indications médicales ont été suivies, mais l’évolution n’a pas été ce qu’ils nous avaient initialement annoncé. Nous nous trouvons dans une situation difficile. Les semaines passent et j’ai eu l’illusion de pouvoir jouer dans les tournois qui sont les plus importants de ma carrière comme Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome, Roland Garros et pour le moment Monte Carlo et Barcelone me manquent. Je ne pourrai malheureusement pas être à Madrid.", a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Le champion a aussi évoqué sa blessure et ses paroles ne sont pas du tout rassurantes pour ses fans qui craignent de le voir raccrocher définitivement alors que Roland-Garros, son objectif de la saison, se rapproche dangereusement. "La blessure n’est toujours pas guérie et je n’arrive pas à déterminer ce dont j’ai besoin pour concourir. Je m’entraînais, mais il y a quelques jours, nous avons décidé de changer un peu de cap, de faire un autre traitement et de voir si les choses s’améliorent pour essayer de passer à la suite. Je ne peux pas donner de délais car si je le savais je vous le dirais mais je ne sais pas. C’est ainsi que les choses sont maintenant. […] Je n’ai pas d’autre choix que d’essayer d’avoir la bonne attitude tout au long de cette période, essayer de me donner l’opportunité de participer à l’un des tournois qui reste de la saison sur terre battue et je n’ai pas d’autre choix que de travailler et d’être avec la bonne mentalité.", a-t-il expliqué.

Roland-Garros démarre le 28 mai prochain. Pour la première fois de sa carrière, le Taureau de Manacor pourrait bien manquer à l’appel alors qu’il a quitté le top 10 après 19 ans de suite dedans. Le compte à rebours entre dans sa phase décisive et le sable s’écoule de plus en plus rapidement.