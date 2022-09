Mais pour espérer faire partie du voyage au Qatar, Nacer Chadli a besoin de temps de jeu. Ce n’est plus le cas à Basaksehir. Il n’a été titulaire qu’à une seule reprise cette saison, et il a marqué 1 but. Depuis son arrivée dans le club turc à l’été 2020, le Diable Rouge a joué 51 matches, inscrit 6 buts et délivré 6 assists.

Nacer Chadli joue son va-tout. Il espère retrouver à Westerlo, du rythme, du temps de jeu et le chemin du but. Il croise surtout les doigts pour éviter de subir une énième blessure. La santé fragile de Chadli, lui a souvent joué des tours, et lui a empêché d’évoluer plus longtemps au plus haut niveau.