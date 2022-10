Nacer Chadli buteur face à Zulte-Waregem : "je prends beaucoup de plaisir, le reste on verra après"

D’un coup de tête précis, Nacer Chadli a lancé Westerlo vers une troisième victoire consécutive. Il a aussi débloqué son compteur personnel avec le club campinois. Il retrouve la forme. Il prend "du plaisir" et savoure le fait "de ne plus ressentir de douleur". Suffisant pour postuler pour une place à la Coupe du Monde ? "Le reste on verra après".



Si Zulte-Waregem a eu le contrôle, Westerlo a été plus réaliste. "C’est juste", glisse Chadli au micro de la Pro League. "On a marqué au bon moment. On a su être efficace dans les deux rectangles. C’est vrai qu’on n’a pas été très bon au ballon on a manqué un peu de fluidité dans les mouvements, les contrôles, les passes. On avait montré de très belles choses contre Anderlecht et Charleroi, c’était moins bon aujourd’hui. Mais on a quand même gagné le match, cela montre qu’il y a quand même de la qualité et du réalisme."