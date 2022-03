Nabucco, l’opéra qui a marqué l’histoire de Verdi et de l’Italie

Début 1840, Giuseppe Verdi se lance dans la composition de son premier opéra-comique. Pressé par Merelli qui souhaite présenter cet opéra buffa dans la saison 1840 de la Scala, Verdi travaille d’arrache-pied. Durant cette période, en juin 1840, l’épouse du jeune compositeur décède d’une méningite fulgurante. Période particulièrement malheureuse pour Verdi qui après avoir perdu ses deux enfants, perd également la femme qui partage sa vie.

Notre compositeur endeuillé poursuit l’écriture d’Un giorno di regno et présentera cet opéra en septembre 1840 à la Scala. La première et unique représentation de cet opéra buffa fut un échec cuisant. La Scala retire le soir même l’opéra de Verdi de l’affiche. La perte de sa femme et de ses deux enfants ainsi que son humiliation professionnelle poussent le compositeur à ne plus rien écrire, il décide de mettre fin prématurément à sa carrière.

Mais, début 1841, Bartolomeo Merelli convainc Verdi de s’essayer une dernière fois à la composition d’opéra. Verdi se lance donc dans la mise en musique d’un livret de Temistocle Solera, Nabucco.

Le 9 mars 1842, Nabucco est présenté pour la première fois à la Scala de Milan. C’est le 3e opéra de Verdi, Merelli a eu raison de croire en lui, ce soir-là, le succès est au rendez-vous. Verdi et son opéra Nabucco triomphent, cet événement marque le début de la carrière prolifique du jeune Giuseppe.