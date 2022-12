Nabilla scandalise les internautes en dévoilant sa décoration de Noël

Entre la crise énergétique, la crise climatique et la guerre en Ukraine, l’influenceuse Nabilla se préoccupe surtout de dévoiler au grand public sa décoration de Noël, plutôt tapageuse. On y voit des rideaux lumineux qui descendent le long des façades, un sapin grandiose, une table décorée à outrance. Une fois de plus, l’influenceuse a voulu mettre les petits plats dans les grands, ce qui n'a pas fait l'unanimité.

"Tout le monde ne connaît pas la crise énergétique…", "Et dans le monde, à l’échelle planétaire on doit se serrer la ceinture pour les économies d’énergie pour cause financière, climat et j’en passe", "L’opulence a tous les niveaux ! Obtenu avec du rien", s'exclament les internautes sous la publication.