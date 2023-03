À partir de ce lundi 20 mars, la N4 va donc être réaménagée entre Jambes et Erpent et plus précisément entre le carrefour formé avec la N90, dit le carrefour de l’Orjo (non compris), et le carrefour formé avec la rue Velaine et l’avenue des Acacias.

Plus concrètement, une bande sera réservée aux bus ainsi qu’aux cyclistes et la seconde accueillera les autres véhicules et ce dans chaque sens. Il n’y aura donc plus qu’une voie par sens dédiées aux voitures avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.