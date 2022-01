N4 à Wavre : Des panneaux de signalisation qui passent de 70 à 50, c’était une erreur !

50 ou 70 ? Se faire flasher ce n’est jamais drôle… Mais quand on s’estime dans son droit, c’est encore plus frustrant… Une modification impromptue de la vitesse maximale autorisée sur une partie de la chaussée de Namur à Wavre a causé des frayeurs aux habitués de cette chaussée. L’un d’eux nous a contactés.

Cet habitant de Wavre emprunte la chaussée de Namur tous les jours depuis des années, et la vitesse maximale autorisée est fixée à 70. Notre auditeur a l’habitude de ne pas trop appuyer sur le champignon, nous dit-il, mais voilà qu’en début de semaine, alors qu’il emprunte ce tronçon de la N4, il a l’impression d’être flashé et se rend compte que le panneau d’indication de la vitesse a été changé : au lieu du 70, c’est le chiffre 50 qui est désormais inscrit. "J’ai vraiment eu l’impression de m’être fait piéger", nous dit-il, " Je me suis dit : ils ont baissé les panneaux, comme ça, ils peuvent nous flasher plus facilement".