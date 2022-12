N25 Mont-Saint-Guibert : report du chantier prévu le 2 décembre pour aménager un nouvel échangeur

L'information vient de nous parvenir ce 1er décembre!

A la suite de conditions météorologiques défavorables à l’exécution de certaines opérations, la journée de fermeture initialement prévue ce 2 décembre annoncée (cfr communiqué ci-dessous) est annulée et reportée à une date qui n’a pas encore pu être déterminée.

Elle fera l’objet d’une communication ultérieure.

Communiqué initial

"Dans le cadre du chantier visant à aménager un nouvel échangeur en marge de la N25 à hauteur de Mont-Saint-Guibert, la rue des Trois Burettes sera fermée le vendredi 2 décembre, à hauteur du chantier".

Le communiqué de la Sofico (gestionnaire du chantier) explique que cette fermeture permettra de poser la dernière couche du revêtement sur la rue des Trois Burettes à hauteur du nouvel échangeur de la N25 à Mont-Saint-Guibert.

Impact sur la circulation

Ce 2 décembre de 6 heures à 19 heures, à hauteur du nouvel échangeur de la N25 à Mont-Saint-Guibert, la rue des Trois Burettes sera fermée dans les deux sens de circulation.

Les usagers circulant sur la N25 en provenance de Nivelles et souhaitant rejoindre Mont-Saint-Guibert via la rue des Trois Burettes seront déviés via la sortie " Bois des Rêves " et la rue des Sablières.

Pour les usagers circulant sur la N25 en provenance de Corroy-le-Grand et voulant se rendre à Mont-Saint-Guibert, une déviation sera mise en place via la sortie " Bois des Rêves ", la rue des Mélèzes et la rue des Sablières.

Les accès à la Sablière depuis la nouvelle bretelle de la N25 ainsi que les accès à l’Axisparc resteront possibles.

Et pour la suite

Après cette phase des travaux et jusqu’à la fin du mois de décembre, la rue des Trois Burettes, à hauteur du chantier, retrouvera les conditions de circulation en application depuis le mois de septembre dernier.

Les dernières opérations du chantier se tiendront en janvier 2023 (pose des glissières de sécurité, finalisation de la piste cyclable, etc.). Ces travaux se dérouleront majoritairement sans impact sur la circulation ou avec un impact de courte durée.