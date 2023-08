N1 : qui pour contrarier le duo Raal – Lokeren/Temse ?

Le championnat de N1 est le dernier parmi les séries nationales à reprendre ses droits, ce mercredi soir. La Raal et Lokeren-Temse sont considérés comme les favoris pour la montée. Visé, Virton et Namur aimeraient ne pas être concernés par la 18e place, la seule qui sera descendante.

Il restait une seule série nationale au repos à ce jour. Ce ne sera plus le cas dès ce mercredi soir. La Nationale 1, pour la dernière fois dans une configuration mélangeant des équipes flamandes à d’autres francophones effectue, à son tour sa rentrée footballistique en championnat. Dix-huit formations sur la ligne de départ, avec quatre équipes U23 (Gand, Antwerp, OHL et Charleroi), neuf Flamandes (Tessenderlo, Hoogstraeten, Lokeren-Temse, Cappellen, Knokke, Heist, Tirlemont, Dessel et St Eloois Winkel) auxquels on ajoutera également les cinq francophones suivants : Visé, Virton, Namur, Olympic de Charleroi et la Raal.

Cette saison, seules les deux premières places donneront un accès direct au monde pro et la D1B.

En ce qui concerne le maintien, seul le dix-huitième siège sera synonyme de culbute en D2 acff ou VV. Cette fois aussi, plus question d’équipe barragiste en fin de championnat.

Conséquence, le tour final entre clubs de D2 et N1 est supprimé, la constitution de nouvelles séries régionalisées en N1 dès 2024-2025 exigeant de simplifier les choses au maximum.

Si une ou deux équipes francophones venaient donc à rejoindre le monde pro en 2024, et pour autant que la lanterne rouge ne soit pas wallonne, il ne resterait que quatre formations de cette partie du pays pour prendre part, dans un an au championnat à douze équipes de N1 franco-germano-bruxelloise. Imaginez donc le joli nombre de montants possibles plus bas, en D2 et D3, sachant encore qu’il y aura toujours bien trois descendants de D2 en D3.