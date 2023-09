Pour avoir le plaisir de bénéficier dès le mois de février des couleurs gaies des perce-neige, crocus, narcisses, tulipes, muscaris et jacinthes, c’est à cette période que les bulbes doivent être enfouis dans nos parterres.

Lorsqu’on visite les jardineries durant la seconde moitié du mois d’octobre, les rayons présentant les bulbes à floraison printanière peuvent être déjà bien clairsemés. Aussi, il ne faut pas tarder à faire son choix pour bénéficier du plus large assortiment possible. Les passionnés à la recherche de variétés plus particulières parcourent aussi sur internet les sites de vente des producteurs. Au-delà des espèces les plus communes, le monde des bulbes réserve bien des découvertes.