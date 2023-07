N’oubliez pas la carte d’identité de vos enfants si vous partez en vacances

Pour ce mois de juillet, il est déjà trop tard pour commander la carte, car le délai de livraison est de trois semaines. Pas de panique si vous devez bientôt partir, il est possible de demander une procédure d’urgence.

Il en existe en fait deux. La première vous garantit une livraison en un jour ouvrable. Si vous avez effectué la demande avant 15 heures, la carte sera disponible dans votre administration communale le lendemain. Et si ce n’est pas encore assez rapide, il est aussi possible de l’obtenir en 4h30 chrono ! Mais cette fois, ce ne sera pas dans votre commune. Il faudra vous déplacer au guichet du SPF Intérieur, à deux pas de la gare centrale (Parc Atrium, Rue des Colonies 1, 1000 Bruxelles). Evidemment, vous ne paierez pas le même prix qu’en procédure classique. Le montant fixé par le Service public fédéral Intérieur est de 100,8 € pour la livraison à la commune et 136,20 pour la fabrication en moins de cinq heures. Ce n’est pas donné, d’autant que les cartes ont une validité de trois ans, et que la photo doit ressembler à l’enfant au moment du voyage. Et entre un bébé de deux mois et le même enfant trois ans plus tard, il y a pas mal de changements.

Pour éviter les mauvaises surprises, ne croyez pas que la Kids-ID remplace le passeport qui est demandé dans certains pays hors union. Avant tout voyage à l’étranger, avec ou sans enfants, mieux vaut d’ailleurs vérifier les différentes recommandations sur le site du SPF Affaires Etrangères.