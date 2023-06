N’Golo Kanté… nouveau propriétaire de l’Excelsior Virton

Cette rumeur paraissait folle mais c’est désormais officiel : N’Golo Kanté, champion du monde avec l’équipe de France, est le nouveau propriétaire de l’Excelsior Virton !

Après des semaines de négociation, Flavio Becca, qui avait repris les commandes du club en 2018, et Kanté, récemment transféré de Chelsea à Al-Ittihad en Arabie saoudite, sont tombés d’accord. Le club de Virton a officialisé la nouvelle ce jeudi via un communiqué. La passation de pouvoir sera effective le premier juillet.

"Flavio est extrêmement heureux de pouvoir remettre les clefs du club à N’Golo Kanté, un joueur de grande classe, non seulement par ses qualités footballistiques mais également et surtout pour ses qualités humaines unanimement reconnues. Flavio lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette. Un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours. Poussé par sa passion du football, la volonté de Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton. Le club vise à asseoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg", peut-on lire sur le site du club virtonais.

La saison prochaine, l’Excelsior Virton évoluera en Nationale 1, équivalent de la D3 belge, après avoir terminé dernier (12/12) de la Challenger Pro League.