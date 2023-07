"N’essayez même pas !" : Adèle met en garde ceux qui oseraient jeter des objets sur scène pendant ses concerts

Pourquoi la star se sent-elle obligée de préciser cela ? Dernièrement, c’est Bebe Rexha qui avait reçu un téléphone portable en pleine tête, ce qui lui avait valu une sortie de scène et 3 points de suture. D’autres fans plus créatifs ont apporté, par exemple à Pink, une énorme meule de fromage, les cendres d’une personne incinérée… Lil Nas X a même écopé d’un sex toys lors de son concert à Stockholm. Une mise en garde d’Adele sur le ton de l'humour qui semble plus que justifiée, au vu des événements récents.