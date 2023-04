"N’appelez Pas Ça Art Brut" le musée Art Et Marges sort de sa réserve

" L’engouement vient aussi du marché où les œuvres sont beaucoup moins chères que l’art contemporain. " Même si la cote de certain.e.s explose (une grande aquarelle d’Henri Darger se vend à 500.000 euros minimum). On voit une multiplication des galeries et des expositions. Dernier événement en date, la donation de 921 œuvres de la collection de Bruno Decharme au Musée national d’art moderne du Centre Pompidou. L’art brut y a sa salle permanente. "L’art outsider est tout à fait rentré dans le jeu de l’art aujourd’hui. Il y a des stars qui ne sont plus que dans des collections privées et de grands musées dans le monde. " Et s’il y a des abus de la part de galeristes "face à des créateurs et des créatrices qui sont souvent plus fragilisés, peut-être moins conscients de ce qui se joue avec leur travail", la plupart des acteurs du secteur, nous dit la responsable de projets, "sont dans une optique de sauvegarde et de valorisation du travail. "