"N’achetez pas mon album, faites des dons ! Moi, je suis un privilégié" : Ycare livre un message fort à Viva for Life

Avant son showcase et après son duo avec Mentissa, il s’était déjà exprimé, expliquant être "extrêmement fier d’être là" et de voir le public braver le froid pour une si jolie cause. Il s’est également montré touché par "tout ce que vous faites depuis 10 ans déjà pour Viva for Life. Moi je viens d’arriver, j’ai vu le témoignage de Gabriel, et je vous avoue que c’était compliqué de retenir mes émotions avant de chanter […] Je vous remercie d’être là, c’est magnifique ce que vous faites."

Ce qui a de pire avec la misère, au-delà du fait qu’elle existe, c’est qu’on ne la regarde plus. Qu’on ne passe jamais ce seuil-là ! Il faut toujours qu’on soit conscient de ce qu’il y a autour de nous et des gens en difficulté, surtout en ce moment et à l’approche de Noël.