N’achetez pas d’iPad cette semaine, Apple pourrait annoncer de nouveaux modèles ce mardi

Les rumeurs concernant l’arrivée potentielle de nouveaux iPad se sont emballées ce week-end. En effet, les sites 9to5Mac et Supercharged annoncent l’arrivée de nouvelles tablettes pour ce mardi. Tandis que d’autres sources ne sont pas si sûres.

Si Apple dévoile de nouvelles tablettes, cela se fera quoi qu’il en soit via un communiqué de presse, et non via une Keynote. Les modèles concernés seraient l’iPad de base, l’iPad Air et l’iPad Mini. Chaque modèle embarquerait une nouvelle puce (M2 ou A16 Bionic selon les versions), et… c’est à peu près tout.

Ce qui expliquerait pourquoi en début d'année, Mark Gurman (journaliste chez Bloomberg) et Ming-Chi Kuo (un leaker toujours très bien informé) ont tous deux affirmé qu'il n'y aurait pas de nouveaux modèles d'iPad cette année. Ce qui aurait fait de 2023 la première année où Apple ne mettrait à jour aucun de ses modèles d'iPad.