N.1 chez les juniors, 1/2 à Wimbledon, un titre WTA, les dates clé de la carrière de Kirsten Flipkens

2003 est une année faste pour le tennis belge. Justine Henin et Kim Clijsters dominent les deux premières places du classement WTA. Le duo infernal se dispute les finales à Roland Garros et l’US Open et compile 16 titres sur l’ensemble de la saison. Dans l’ombre des deux géantes, Kirsten Flipkens grandit et paraît déjà incarner un avenir radieux. Elle accroche les titres juniors à Wimbledon et à l’US Open. Deux performances récompensées par la première place mondiale.