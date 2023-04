Mythologies : Thomas Bangalter, symphoniste

Chez Erato paraît en ce début du mois d’avril 2023 un album attendu dans le monde de la musique classique mais aussi de l’électronique. Mythologies, premier projet musical solo de Thomas Bangalter — ex-moitié des Daft Punk — s’inscrit dans la création en 2019 d’un ballet imaginé par Antonin Preljocac. Avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine et Romain Dumas à la direction, Thomas Bangalter sort de son monde robotique qu’il a côtoyé durant plus de vingt ans.

En 23 tableaux enregistrés pour Erato avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine et le chef d’orchestre Romain Dumas, des Premiers mouvements — piste une — à La Guerre — piste finale —, Thomas Bangalter image les grands noms et récits de la mythologie d’hier et d’aujourd’hui pour le ballet d’Antonin Preljocac, en partenariat avec dix danseurs de la compagnie de ballet de Preljocaj et dix de l’Opéra National de Bordeaux. Le projet, imaginé en 2019, s'est notamment fait sous l’impulsion d'une collaboration entre la compagnie de danse de Preljocac et l’Opéra National de Bordeaux, dirigé jusqu'en 2021 par Marc Minkowski.

Palimpseste, le ballet s’est créé sous forme de tuilages. Le chorégraphe, Preljocac, a créé un livret servant de base au compositeur et la musique créée par Thomas Bangalter aura finalement servi de base à la chorégraphie, le livret devenant une relique d’une partie du processus créatif. Et chez Erato, avec cette nouvelle sortie, la musique se suffit à elle-même, comme il est coutume de sortir une suite symphonique extraite d’un opéra ou d’un ballet. Si Preljocac souhaitait une musique alliant électronique et symphonique, la décision du compositeur fut radicale.