Mysterium, Exit et Sous Scellés, trois jeux de société parfaits pour Halloween

La force de Mysterium, c’est son côté volontairement vague. Une même illustration peut avoir des dizaines d’interprétations, et selon les joueurs et leur façon de penser, une partie ne ressemblera jamais à une autre. De plus, Mysterium est un magnifique objet, avec de nombreuses cartes, un paravent, et de jolis pions.

Et si vous en voulez plus, le jeu propose des extensions (Hidden Signs et Secrets & Lies), ainsi qu’une déclinaison plus rapide (Mysterium Park) et une version pour enfants (Mysterium Kids : Le Trésor du Captinaine Bouh).