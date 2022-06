Mystérieux dépôt clandestin de déchets sur le site d'une entreprise nivelloise

Un important dépôt clandestin de déchets a été constaté, vendredi matin, sur le parking clients de l'entreprise Exo-Okna, installée au sud-est de Nivelles. L'information a été confirmée par la police locale.

Quarante fûts d'une contenance de 200 litres (par fût) ont été découverts le long de la rue de la Recherche, sur le parking privé de la filiale belge du producteur européen de menuiserie de portes et de fenêtres.

Les barils métalliques abandonnés contiennent un liquide encore non identifié. L'auteur du dépôt reste également inconnu.

"Nous avons contacté la commune qui nous a renvoyé vers notre compagnie d'assurance. Plainte a été déposée auprès de la zone de police", explique le manager Jonathan Duez. "On nous a dit qu'en fonction de la nature du déchet, la facture pourrait aller de 4500 à 8000 euros, voire plus! Et cela, à notre charge! C'est insensé, car nous ne sommes pas responsables de ce dépôt", précise le manager.

"Nous sommes inquiets, car le produit commence à fuiter. Nous devrons probablement attendre la semaine prochaine pour que la firme spécialisée chargée d'analyser les déchets détermine la nature du produit. Heureusement, il n'y a ni ruisseau ni égout à proximité".

Le responsable a également pris contact avec l'opérateur Renewi, spécialisé dans le traitement et la valorisation de déchets.

"Les fûts sont toujours sur place et pourraient y rester durant le week-end. La première étape sera d'analyser un échantillon du produit pour en connaître la nature. Puis on pourra penser à l'enlèvement". Et le patron de préciser "qu'en cas de pollution du sol, ce sera... sa responsabilité"!