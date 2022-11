"Mystère Place Vendôme", Marilou Berry en saucière émérite !

Le comédien belge Charlie Dupont s’est lancé en 2001 dans le milieu avec “Mauvais genres”. La même année il épouse l’actrice Tania Garbaski. En Belgique, il s'est fait connaître avec la série “Faux contacts”, diffusé sur Canal + Belgique entre 1997 et 2000. Depuis, il a fait son petit bout de chemin alliant les planches, les films et la réalisation.

Dans “Mystère Place Vendôme”, le comédien se glisse dans la peau d’Auguste Escoffier. Habitué à changer de rôles, le comédien aime qu’on ne le reconnaisse pas. Dans une interview accordée à Plan Cult il déclarait : “L’artisanat de base est de raconter des histoires et se mettre au service de celles-ci. Cet aspect me tient à cœur aujourd’hui le plus au monde et, pour le faire au mieux, il faut disparaître dans cette histoire. C’est formidable de ne pas être reconnu d’un rôle à l’autre".