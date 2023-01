Mystère éclairci : un navire échoué depuis des siècles au large de l’Angleterre enfin identifié

Les scientifiques les ont analysés pour identifier le navire. Le Klein Hollandia, qui a participé à toutes les grandes batailles de la deuxième guerre anglo-néerlandaise de 1665-1677, a coulé avec une cargaison de carreaux de marbre destinés à la construction de maisons.

Il était en route de la Méditerranée vers les Pays-Bas lorsqu’il a été attaqué et gravement endommagé par un escadron anglais. Après que son commandant a été tué au combat, les Anglais sont montés à bord du Klein Hollandia, mais celui-ci a coulé avec des marins anglais et néerlandais à bord, selon Historic England. L’attaque surprise aurait contribué au début de la troisième guerre anglo-néerlandaise, qui fait partie d’une série de conflits principalement navals entre 1652 et 1784 pour le commerce et les colonies.