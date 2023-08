Mystère autour de l’assassinat de Jean-Marie Leclair, de nombreux suspects, aucune inculpation

Jean-Marie Leclair est né à Lyon le 10 mai 1697 dans une famille assez musicienne puisque son père, s’il était passementier, n’en était pas moins violoncelliste. Et Jean-Marie, l’aîné de la famille, va très tôt manifester le même intérêt pour la musique. Il passera quand même son brevet de passementier, comme papa, mais il n’exercera jamais ce métier-là, préférant l’archet du violon mais aussi les courbettes de la danse. Ce sont deux disciplines qui étaient encore fort liées au début du XVIIIe siècle et c’est d’ailleurs d’abord comme danseur que Jean-Marie Leclair va se faire connaître et engager. D’abord dans la troupe de l’opéra de Lyon, sa ville natale, puis à Rouen, et enfin là où les Français avaient la cote à cette époque-là, c’est-à-dire en Italie. Il deviendra même maître de ballet à la cour de Turin. C’est là qu’en parallèle de ses activités chorégraphiques, Leclair va travailler son violon, et de manière si acharnée qu’il deviendra rien moins que l’un des meilleurs violonistes de son temps, on le surnommait le "Vivaldi français".

C’est donc sans trop de difficultés qu’il parviendra à intégrer la Musique de Louis XV et à faire jouer sa musique aux prestigieux Concerts Spirituels. Au moment de sa disparition en 1764, Jean-Marie Leclair n’est pas seulement un bon compositeur et violoniste, il est beaucoup plus que ça : on considère Jean-Marie Leclair comme rien moins que le père de l’école française de violon. C’est une véritable star !

M. Leclair est l’artiste le plus célèbre qu’ait eu la France pour la Musique purement instrumentale.

, pouvait-on lire à son époque.

Mais le revers de la médaille de la gloire, c’est que celle-ci attise les convoitises. Les stars n’ont pas le droit de mourir dans des circonstances normales, il faut toujours qu’il y ait une sombre intrigue là derrière. On raconte d’ailleurs que le violon Stradivarius de Leclair, surnommé "le noir", porte la tache sombre de sa main ensanglantée, comme témoin des derniers instants du compositeur.