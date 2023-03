Myself Garage : un concept atypique qui invite les automobilistes à se salir les mains

La mécanique automobile vous intéresse mais vous n’avez jamais osé aller plus loin que changer le liquide lave-glace et ressusciter une batterie ? Alors ce concept namurois venu de France devrait vous séduire. A Floreffe, Jean-Pierre Dambus et son équipe partagent désormais leurs connaissances et leurs compétences avec Monsieur et Madame tout le monde.

" Myself Garage, c'est un garage à la fois traditionnel où les gens viennent déposer leur voiture pour qu'on fasse des réparations pour eux. Et c’est aussi un self garage, un endroit où on peut louer un pont et de l'outillage pour réaliser soi-même ces réparations ou faire l’entretien de la voiture ", explique Jean-Pierre Dambus.