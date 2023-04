Myriam Leroy : ses coups de cœurs littéraires qui révèlent d'autres facettes de sa personnalité

Pour ouvrir ce nouveau chapitre de rencontre littéraire, Myriam Leroy se dévoile à travers ses choix littéraires, partageant ses coups de cœur et ses coups de griffe littéraires.

Myriam Leroy nous propose un voyage à travers ses choix littéraires éclectiques, révélant des aspects étonnants de sa personnalité.

Et les goûts variés de l’auteure l’amènent à apprécier aussi bien les autobiographies de people que les œuvres d’auteurs belges, sans oublier la littérature américaine et les bandes dessinées. Parmi ses coups de cœur, on retrouve des ouvrages tels que La petite femelle de Philippe Jaenada, la fin du premier tome de Vernon Subutex de Virginie Despentes et La fleur du capital de Jean-Noël Rango.