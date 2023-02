Myriam Leroy mène l’enquête sur "La Poupée Russe" : visages de Bruxelles sous Occupation

On y enfermait les Houdini de l'époque, ceux qui avaient déjà réussi à s'enfuir d'ailleurs, et qui avaient été repris. Ceux que l'Allemagne comptait échanger contre ses prisonniers : des détenus "haut de gamme" qui ont rivalisé d'inventivité pour s'échapper de Colditz. Peter Allan, après la guerre, a rencontré Runa. Et ils se sont installés dans l'ancien siège de la Gestapo. Peter est l'un des deux hommes auxquels est consacré un épisode de La poupée russe.

Le second s'appelle Icek Glogowski, et il est surnommé "Le gros Jacques". C'est l'un des malfaiteurs les plus tristement célèbres de la guerre : l'artisan, dit-on, de la plupart des déportations de juifs de Bruxelles. Le gros Jacques était une balance, un mouchard. Il avait un flair extraordinaire et sillonnait la ville à la recherche de juifs à livrer à la Gestapo. Après la libération, il a été condamné à mort par contumace. Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il s'est littéralement évaporé. L'épisode 6 retrace ce que l'on sait de lui, et le traumatisme durable associé à son nom.