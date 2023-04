Myriam Djegham (CNE) à Jeudi en Prime : "C’est la mobilisation des travailleurs qui nous permettra de sortir du conflit par le haut"

Depuis le début de ce conflit, les syndicats dénoncent la volonté de Delhaize de transférer ses 128 magasins à des franchisés, des indépendants. Les magasins franchisés et leur personnel dépendent d’une autre commission paritaire que les supermarchés appartenant à la chaîne.

Dans le secteur de la distribution, cinq commissions paritaires différentes coexistent. "Les deux petites [commissions, ndlr] qu’utilisent les géants de la distribution pour diminuer la masse salariale sont des commissions paritaires qui sont, historiquement, prévues pour le vrai petit commerce indépendant", explique Myriam Djegham, ciblant notamment la commission paritaire 202.01, celle des magasins franchisés. "Aujourd’hui, vous avez des énormes groupes qui utilisent les possibilités offertes par ces commissions paritaires pour écraser et faire concurrence au vrai petit commerce", poursuit la syndicaliste. "Si on laisse faire et s’il n’y a pas une résolution positive du conflit, c’est tout le secteur qui est tiré vers le bas", avertit Myriam Djegham.

Rappelons au passage qu’entre partenaires sociaux, aucune discussion n’a pu être menée pour éventuellement harmoniser ou mettre de l’ordre dans les commissions paritaires du secteur du commerce. "Cela fait des années qu’on demande à pouvoir en discuter avec les fédérations patronales", souligne Myriam Djegham.

Pour les syndicats, le passage sous franchise des magasins Delhaize représente un danger. Si aujourd’hui Delhaize estime que les magasins franchisés sont plus rentables que les magasins en gestion propre, c’est pour deux raisons, estime Myriam Djegham. "D’abord, le groupe a priorisé la livraison de marchandises dans les magasins franchisés. C’est un choix politique ou commercial qu’ils ont fait", souligne la responsable syndicale. Deuxièmement, "quand on regarde le nombre de personne avec un contrat à durée indéterminée dans les magasins franchisés, il est nettement inférieur. Je parle de 25 travailleurs là où on en a 60", ajoute Myriam Djegham. "On a moins de personnel fixe et donc une dégradation de l’emploi et des conditions de travail et de rémunération" poursuit-elle.

Pour la responsable syndicale, c’est clair, "les magasins franchisés ne seraient pas plus rentables s’ils prenaient le même personnel".