Myriam a côtoyé le meurtrier évadé Adrien Rompen pendant cinq jours en Espagne

Un témoignage assez exceptionnel : celui d’un couple de touristes français qui a passé cinq jours en Espagne en compagnie du meurtrier évadé belge Adrien Rompen. Celui-ci n’avait pas regagné la prison de Marche après un congé pénitentiaire. Il était incarcéré après sa condamnation en 2017 à 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse Charlène Grosdent.

Un mandat d’arrêt européen avait été lancé et le Welkenraedtois a pu être localisé et arrêté en Espagne lundi dernier. Le couple ne savait pas au départ qui il était, mais il a fini par le découvrir et a appelé la police. C’est ce que raconte Myriam, une des membres du couple.