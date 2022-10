Myopie : les petits trucs pour soulager vos yeux

Ces 6 dernières années, en Belgique, le nombre de myopes a bondi de 25%. Une augmentation énorme due aux écrans omniprésents dans nos vies. Si porter des lunettes n’est pas un problème grave, quels sont les petits trucs pour soulager vos yeux ?

Les ophtalmologues recommandent le fameux truc du 20 / 20 / 2. Chaque fois qu’on passe 20 minutes devant un écran, on détourne le regard pendant 20 secondes et on passe idéalement 2 heures à l’extérieur. Une méthode qui permet aux yeux de se muscler.

En cas de difficulté pour lire ou de vision floue, le meilleur réflexe est bien entendu de consulter un ophtalmologue.