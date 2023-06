Myopathie de Duchenne : quand les muscles dégénèrent...

Les premiers signes de la maladie

Ils peuvent présenter une faiblesse musculaire progressive, en commençant par les muscles proximaux (hanches et épaules) et en se propageant aux muscles distaux (membres inférieurs et supérieurs). Les enfants atteints ont souvent des difficultés à se lever, à marcher et à monter les escaliers. Ils peuvent également avoir une démarche anormale, se fatiguer facilement et présenter des problèmes d'équilibre.