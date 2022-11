Mynda, une Courtraisienne supportrice inconditionnelle des Diables Rouges : "Je les suis partout à l'étranger"

Et de conclure : "Je suis optimiste pour les Diables durant cette Coupe du monde, on peut viser une demi-finale selon moi. Si les Diables le veulent, je suis persuadée qu'ils peuvent le faire. Notre équipe est bonne. C'est bien qu'il y ait des jeunes dans le noyau. J'apprécie Leandro Trossard et Arthur Theate notamment. C'est une bonne idée de faire un mix avec les plus âgés, ça apporte de l'expérience aux plus jeunes."

La rencontre amicale entre la Belgique et l'Egypte débutera à 18H (16H heure belge).