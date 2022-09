Mylène L. Chamblain : session en direct sur Classic 21 !

Mylène Chamblain est une auteure-compositrice-interprète qui soutient notamment Julie Compagnon (Plain Jane) dans l’écriture et la composition des titres du groupe belge.

Dans un communiqué, on peut lire : ""Something Instead" est un titre aux teintes sonores très typées grâce à l’excellent jeu d’harmonica intensément blues de l’harmoniciste, Geneviève Dartevelle. Mylene L. Chamblain voulait que le texte ne soit pas juste lu ou écouté mais regardé, interprété et ressenti par chacun de façon intime et personnelle."

Mylène L.Chamblain, musicienne française de 41 ans, imprégnée depuis toujours par la musique anglo-saxonne et ‘‘americana’’ (le Blues, le Rock 70’s, la Folk music, la Country ou encore les B.O de ‘‘Road Movies’’ américains), est une artiste autodidacte qui a su retenir l’attention dans le réseau belge, français et anglo-saxon des musiciens et amateurs de musique Blues, Folk et Americana.

Mylène L. Chamblain est une artiste qui mène sa barque au gré des possibilités qui s’offrent, de sa vie privée, des ponts et des obstacles en chemin sans jamais perdre de vue ses aspirations, ses ambitions et son véritable "soi" en tant qu’Autrice-Compositrice inspirée par les grands espaces, les âmes solitaires, les liens puissants entre les êtres, les sentiments humains parfois mystérieux et indescriptibles par écrit, les expériences et les apprentissages utiles à sa propre évolution personnelle. Vouée "corps et âme" au respect de sa propre liberté et celle des autres, à l’Amour, à l’humour avec un esprit positif, combattif, entier, elle donne une place pour chaque émotion ; tout cela constituant pour elle, des éléments indispensables à l’honnêteté et la gestion sa propre vie, personnalité.

‘‘Corps et Âme’’, comme l’est intitulé en anglais son nouvel opus, est l’expression choisie pour symboliser l’énergie qu’elle investit dans ses projets mais aussi dans sa vie privée. Années après années, au gré de ses voyages, Mylène réalise que rien ne peut être véritablement "juste" sans que ces 3 sources n’agissent ensemble, ne soient réellement écoutées et entendues : le corps, l’âme, le cœur.

Aujourd’hui, c’est avec l’EP "BODY & SOUL" dont l’écriture a démarré début janvier 2019, qu’elle nous révèle sa force et ses fragilités, ses impasses et ses connexions, sa sensibilité à la spiritualité et la sensorialité ; honorant son parcours, comme une ode à ses apprentissages passés, présents et futurs. Après avoir été adoptée par la Belgique il y a 16 ans, des voyages, une maternité et le cumul de nombreuses expériences, Mylène L.Chamblain élargit ses ambitions musicales, notamment avec le projet "BODY & SOUL" pour lequel la vidéo aura également son importance.

Retrouvez tous l'univers de Mylène L. Chamblain sur sa page Facebook et son site officiel.