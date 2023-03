Mylène Farmer, les dessous d’une carrière hors du commun

Quant à ses concerts, ils n’ont rien à envier aux plus grandes stars américaines. De la scénographie, aux chorégraphies sans oublier les impressionnants décors et les costumes dessinés par les plus grands couturiers, tout est fait pour que le spectateur en prenne plein les yeux. Un succès jamais démenti avec 8 tournées au compteur et des millions de personnes conquises par ses shows grandioses. Et pour le plus grand bonheur de ses fans belges, Mylène Farmer foulera la scène du Stade Roi Baudouin le 22 juillet prochain à l’occasion de sa tournée Nevermore Tour.