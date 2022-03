Mylène Farmer impatiente de remonter sur scène : "J’en rêve endormie et éveillée"

C’est déjà un événement quand Mylène Farmer s’exprime dans les médias, tant elle en reste éloignée. Alors l’entretien accordé à Gala balaie toute sa carrière.

"Très tôt, j’ai eu l’envie de tracer ma route, sans savoir à quoi elle ressemblerait précisément. La musique et la comédie s’entremêlaient… Je revois les visages d’amis aussi… L’écriture s’est finalement imposée à moi, libératrice" explique Mylène Gautier de son vrai nom, se souvenant du succès instantané de Libertine, auquel la chanteuse ne s’était jamais vraiment préparée : "Personne n’est armé pour cela. C’est inattendu. Parfois agréable, souvent brutal".

C’est même à cause de cette célébrité instantanée qu’elle s’est éloignée du tapage médiatique : "J’ai rapidement compris que la notoriété n’était pas synonyme de bonheur, en ce qui me concerne. C’est effectivement un tourbillon dans lequel on peut se perdre facilement".

C’est pourquoi l’interprète de Sans contrefaçon ne se considère pas comme une star. "Il me semble que la célébrité devrait être le reflet de la reconnaissance d’une œuvre, d’une action, par le public. Pas un culte de la personnalité. Aujourd’hui, on confond la popularité et la célébrité. Je préfère continuer à cheminer pour une reconnaissance de mon travail".