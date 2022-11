Mylène Farmer évoque notre époque comme "la fin du monde"

Le 25 novembre prochain, Mylène Farmer sortira un nouvel album intitulé : "L'emprise".

Dans une interview au Journal du Dimanche, la chanteuse s'est exprimée sur le monde d'aujourd'hui avec une vision très sombre :

"Difficile de ne pas être sidéré par cette période où l’on assiste à la fin d’un monde."

Mylène Farmer a aussi pensé à arrêter sa carrière comme elle le raconte clairement : "Pendant longtemps, j’ai été incapable d’écrire un mot… Je pensais tout arrêter".

Le titre de son prochain album "L'emprise" fait écho à une relation toxique dans un couple ou entre deux personnes, l'artiste de 61 ans évoque la colère que lui procure ce thème : "Qui n’a pas croisé le chemin d’une personne dite perverse narcissique ? […] C’est un thème qui me bouleverse et me met souvent dans une colère noire".

Mylène Farmer passera par le stade Roi Baudouin le 22 juillet 2023. Est-ce que cela sera la dernière tournée de l'interprète de "Sans contrefaçon" ?

Sa réponse est assez énigmatique : "Comment répondre à cette question ? Je vis dans le moment présent. Je refuse de me projeter, c’est une source d’angoisse terrible pour moi.".

Le présent se résume avec un nouvel album intitulé "L'emprise" qui sortira le 25 novembre prochain.