Mylène Farmer : c’est officiel, son nouvel album réalisé avec Moby et Woodkid sortira fin 2022

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux à propos d’un nouvel album. Selon les dernières indiscrétions propagées ces derniers jours, Mylène Farmer serait en ce moment en studio avec d’autres artistes bien connus comme AaRON et Woodkid.

Ce 13 mai, la société de management Hashtag NP, créée par Pascal Nègre et qui gère la carrière de l’auteure-compositrice-interprète de 60 ans en collaboration avec son producteur et manageur Thierry Suc, a confirmé ces rumeurs. Elle annonce la bonne nouvelle dans un bref communiqué : "Mylène Farmer est actuellement en studio pour son prochain album qui sortira à la fin de l’année 2022. L’Artiste travaille avec Woodkid, Archive, Moby et AaRON".

Difficile de rêver mieux comme réunion de musiciens et de producteurs sur un même album. Ce genre de liste devrait sûrement plonger les fans dans un univers électro-rock à la fois mélancolique et sombre.

Mylène Farmer s’entoure pour la première fois du prodige Woodkid et d’AaRON. Concernant le groupe britannique et l’auteur-compositeur-interprète américain, l’interprète de Libertine a déjà travaillé avec eux. Archive avait collaboré avec l’artiste franco-canadienne sur l’album Bleu noir paru en 2010, tandis que Moby s’était produit en duo avec elle sur les titres Slipping away (Crier la vie) et Looking for my Name, recensé sur l’album Point de suture.