Mykolas Alekna, fils d’une légende du lancer du disque, talent précoce et champion en devenir ?

Tous les fils de champions vous le diront, emprunter le même chemin que le père est audacieux. Impossible d’éviter les comparaisons, la pression inhérente au nom. Mykolas n’a pas hésité à s'avancer dans les pas d’un papa au physique presque aussi imposant (2m, 125 kg) que son palmarès. Au cours d’une carrière étirée au-delà de ses 40 ans, l’ancien garde du corps du président lituanien a trusté les titres (double champion olympique, double champion du monde et champion d’Europe) et les podiums (5).



Moins de 10 ans après la retraite de Virgilijus le grand, un autre Alekna s’apprête-t-il à régner sur la "planète disque" ? Il est encore trop tôt pour l’écrire mais le rejeton affiche en tout cas de sacrées qualités et une belle précocité.



En l’espace d’un mois, Mykolas a déjà écrit les premières lignes d’un palmarès qui ne demande qu’à s’étoffer. Il a enchaîné le titre européen et l’or mondial U20 à l’été 2021.

Il a confirmé son talent en ce début de saison 2022. Maillot de Golden Bears de Berkeley sur ses larges épaules, casquette retournée Alekna junior a frappé fort avec un jet monumental à 67m68, plus loin que n’importe quel autre teenager. Record NCAA au passage. A titre de comparaison, son père avait dû attendre ses 24 ans pour atteindre une telle distance. Et s’il fallait encore s’assurer de l’ambition du gamin, ses déclarations vont vite lever les doutes.



"Je savais que j’allais battre ce record, mais je ne pensais pas que cela arriverait aussi tôt. Pour être honnête, je ne suis pas dans ma meilleure forme. La constance dans mon entraînement sera la clé pour moi à l’avenir", détaille-t-il sur le site de l’Université de Californie où il mène ses études en "business administration".



La constance, il la conjugue déjà en compétition. Au Big Meet, il a lancé quatre reprises au-delà des 67m. Signe, sans doute, qu’il peut encore aller plus loin. Et rapidement.