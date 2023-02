Mycoses vaginales à répétition: comment en venir à bout ?

Comment traiter une mycose ?

Tout d'abord, il faut appliquer un antimycotique local en crème ou en ovule dans le vagin ; il est important de traiter le vagin et la vulve, et pas uniquement l'extérieur. Il faut ensuite poursuivre ce traitement avec des probiotiques locaux ou oraux. Il est important d'utiliser cette crème durant la durée préconisée et ce, même si ça ne chatouille plus. Cela permet d'éviter une récidive.

On parle de récidive lorsqu'on fait plus de 3 à 4 épisodes par an et que la mycose résiste au traitement habituel. Dans le cas d'une récidive, il faut s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'une mycose auprès de son/sa gynécologue et si c'est le cas, un traitement différent peut être prescrit pour en venir à bout.

Dans certains cas, il peut s'agir d'un tout autre diagnostic comme d'une vaginose (infection vaginale qui survient lorsque l'équilibre des bactéries vaginales est rompu), de l'eczéma, un psoriasis, ou encore de condylomes (verrues génitales externes bénignes dues à certaines espèces de virus).