Mycose : comment se débarrasser du pied d’athlète ?

Il y a ceux qui ont un cœur d’athlète et ceux qui ont des pieds d’athlète. Mais de quoi s’agit -il ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Quand on parle de pied d’athlète, on parle en fait d’une infection à champignons ; les dermatophytes. Des champignons microscopiques - mycoses - qui viennent se loger entre les orteils. Ces champignons aiment la chaleur, l’humidité et l’ombre ; les pieds transpirent et ils adorent s’y loger. Cette affection dermatologique est relativement fréquente.

Symptômes