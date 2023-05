My Soft Machine, deuxième prouesse signée Arlo Parks

Deux ans plus tard et forte de tonnes de concerts, de rencontres et d’experiences en tout genre, la voilà qui revient en force avec My Soft Machine, un deuxième album très attendu. Composé entre Londres et Los Angeles — nouvelle terre d’accueil de l’artiste –, le disque propose des morceaux patients et aiguisés, et suggère une profonde introspection : tandis que sur le titre indéniablement hip-hop “Bruiseless” elle se livre à cœur ouvert sur les abus dont elle a été victime, “Weightless” la replonge dans les méandres d’une relation toxique (Cardamom and jade as your eyes screamed/On the night you showed your volcanic side/And I'm afraid to need validation/Waiting for the day when you finally try). Les mots, Arlo Parks les choisit minutieusement, pour ensuite les déclamer de façon presque nonchalante tout en dégageant une force impeccable, mêlée à une douceur qui vous submerge et vous touche en plein cœur. Un joli panache que l’on retrouve à 1000% sur “Impurities”, une déclaration d’amour qui met à l’honneur la vulnérabilité et l’importance de la bienveillance d’autrui dans l’acceptation de soi (When you embrace all my impurities/And I feel clean again).