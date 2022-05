My Machine : une collaboration entre différents niveaux d’enseignement pour réaliser des machines rêvées par des enfants

La commande passée au groupe d’étudiants ingénieurs d’HELMO Gramme dont fait partie Léo Marchal concernait, elle, une machine qui aurait fait les devoirs à la place des enfants. "On a choisi de faire une machine qui était plus pédagogique, qui donnait plutôt des indices ou des encouragements choisis par l’institutrice et qui, à travers plusieurs mécanismes un peu ludiques pour les enfants étaient libérés et arrivaient dans les mains des enfants.", explique Léo Marchal. Que lui a apporté cette expérience ? "On a d’abord mis en pratique de choses de base comme le développement de plans, la conception, le choix de matériaux etc. C’était surtout le contact avec l’école secondaire ensuite qui a été très intéressant et important. Le fait d’avoir un contact avec des personnes qui ont une bien meilleure expertise technique nous d’apprendre de nouvelles choses, de nous rendre compte à quel moment nos plans n’étaient pas compréhensibles ou mauvais et de savoir corriger ce genre de choses."