"My Broken Mariko" : un road trip bouleversant vers la rédemption

C’est un sujet lourd qu’aborde Waka Hirako dans son œuvre. Comment se relever après le suicide d’un être cher ? Colère, souvenirs, solitude et amour traversent tout au long du récit les entrailles de Tomoyo qui peine à faire son deuil. Et c’est avant tout sur les personnages que porte la plume de l’autrice. Peu de décors entourent les héroïnes du récit qui sont souvent dessinées sur fond noir ou blanc. Tout se passe dans leurs traits, leurs visages, leurs yeux. C’est avec ce coup de crayon fin, nerveux et parfois enragé que la dessinatrice happe le lecteur. L’autrice offre des planches saisissantes d’émotion dont l’effet est encore accentué par le format large du manga. Influencé par les comics et le cinéma, Waka Hirako enchaîne gros plan et plan large de ses personnages propulsant le lecteur aux côtés de Tomoyo dans sa fuite. Car c’est page après page que l’héroïne poursuit sa course à corps perdu, comme pour nous souffler qu’il faut toujours aller de l’avant peu importe le poids de l’existence.

Pas d’inquiétude, Tomoyo vous offrira quelques bouffées d’air frais dans cette lecture sombre. Le personnage au caractère bien trempé porte une certaine solitude en elle. Mais sa spontanéité et son naturel vous feront sourire à plusieurs reprises. Un humour rafraîchissant bien nécessaire qui apporte une profondeur supplémentaire au récit et au personnage créé par Waka Hirako.

Pour sa première création, l’autrice nous offre donc un récit intelligent, drôle et d’une beauté rare où les défauts semblent introuvables. Publié aux éditions Ki-oon, "My Broken Mariko" est une lecture plus que conseillée qui vous touchera en plein cœur.