"My Bike" : un registre pour lutter contre le vol de vélo

Les gouvernements wallon et bruxellois poursuivent leur coopération. L’accord quant à la création du registre est déjà trouvé. Vendredi, ce sera au tour des gouvernements fédéral et flamand. My Bike devrait donc voir le jour prochainement, et offrir aux propriétaires, à la police, et à la justice, les outils pour mener une lutte plus optimale contre les voleurs de bécanes.