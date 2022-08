MX2 : Tom Vialle s'impose en Charente-Maritime et revient à 2 points de Jago Geerts avant le dernier Grand Prix de la saison

Le pilote français Tom Vialle (KTM) a remporté le Grand Prix MX2 de Charente-Maritime, 17e des 18 épreuves du championnat du monde de motocross, ce dimanche à Saint-Jean d'Angely. Le leader du Championnat du monde, Jago Geerts (Yamaha), a terminé 3e et 7e des deux manches se classe 3e du Grand Prix. Il cède 13 points à Vialle qui n'a plus que deux points de retard au championnat. Il ne reste que le seul GP de Turquie à disputer le 4 septembre à Afyonkarahisar.

Vialle a terminé deuxième de la première manche, derrière son compatriote Thibault Benistant, et a remporté la seconde. Geerts a réussi à limiter les dégâts avec une troisième place dans la première série, mais n'a été que septième dans la seconde. Liam Everts (KTM), septième et sixième, a pris la 5e place du Grand Prix. Il est 10e du championnat. Florent Lambillon (Suzuki), 16e et 17e des manches, a terminé dix-neuvième et dernier.