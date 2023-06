MX2 : Lucas Coenen brille en Indonésie et empoche la victoire sur la course qualificative

Lucas Coenen s’est imposé lors de la course qualificative (équivalent d’une course sprint, ndlr) du GP d’Indonésie de MX2, en motocross, samedi. Un excellent résultat pour le jeune belge de 16 ans, qui avance à pas de géant dans cette catégorie qu’il découvre cette année.

La performance est encourageante en vue du GP de MX2 de dimanche, le 10e de la saison, lors duquel Luca Coenen peut se montrer ambitieux.

Déjà quatrième en France et 5e en Sardaigne plus tôt dans l’année, Coenen espère accrocher son premier podium de la saison. Il occupe actuellement la 8e place d’un classement du championnat du monde où les Belges Jago Geerts et Liam Everts sont actuellement 5e et 6e.

Les autres pilotes belges se sont d’ailleurs distingués lors de cette course qualificative de samedi puisque Liam Everts a fini 3e, Jago Geerts 7e et Sacha Coenen, le frère de Lucas, a terminé 10e.